اليوم السابع
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استعدادًا لخطبة عرفة.. تجهيز مقرات البث المباشر والترجمة بمسجد نمرة.. صور

الأربعاء، 01 يونيو 2022 10:20 ص
استعدادًا لخطبة عرفة.. تجهيز مقرات البث المباشر والترجمة بمسجد نمرة.. صور مسجد نمرة
كتب لؤى على

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نشرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، صوراً لتجهيز مقر ترجمة خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة فى مشعر عرفة ، حيث قامت الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات التابعة لوكالة اللغات والترجمة، بتجهيز مقرها لترجمة خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة في مشعر عرفة، وربطها في مقرها بالمسجد الحرام بمشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة يوم عرفة وخطب الحرمين.
 
وذكر مدير إدارة البث الرقمي المهندس حاتم بن محمد الصاعدي، أن وكالة اللغات والترجمة، والإدارة العامة للبث الرقمي باللغات، تستعد الاستعداد الكامل والتجهيز المسبق بأحدث الأجهزة، والأنظمة لبث وترجمة خطبة يوم عرفة لجميع المسلمين في أنحاء العالم، من خلال التطبيقات الإلكترونية، ومنصة منارة الحرمين، وعبر ترددات البث عبر أثير الإذاعات، في المسجد الحرام والمشاعر المقدسة.
 
وأردف مدير وحدة الأرشفة الصوتية الأستاذ أحمد بن خبتي الزهراني، أنه تتم هذه التجهيزات السابقة لمقر ترجمة خطبة يوم عرفة، بعدد من الأجهزة والشاشات لرصد أعداد المستفيدين، وبثها بنفس اللغة خلال البث المباشر، كما يتم تسجيل الخطبة وأرشفتها بجميع اللغات في سيرفرات خاصة، والسيرفرات التابعة للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
 
وأكد المهندس حاتم الصاعدي، أن هذه الجهود المبذولة والأعمال التي تقوم بها الإدارة العامة للبث الرقمي باللغات، تأتي بتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، ووكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي، وفق تطلعات القيادة  في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وإيصال رسالة الحرمين الشريفين للعالم أجمع بجميع اللغات.
 
مسجد نمرة
مسجد نمرة

غرفة التحكم
غرفة التحكم

الاستعدادات تجرى على قدم وساق
الاستعدادات تجرى على قدم وساق

وحدة الصوت
وحدة الصوت

جانب من التجهيزات
جانب من التجهيزات

استعدادت لخطبة عرفات
استعدادت لخطبة عرفات

 


خطبة يوم عرفة

المسجد الحرام

الحج

مسجد نمرة


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