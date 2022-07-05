اليوم السابع
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حملة نظافة وتجميل مكبرة بنطاق حى أول المحلة فى الغربية.. صور

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 09:47 ص
حملة نظافة وتجميل مكبرة بنطاق حى أول المحلة فى الغربية.. صور حملة نظافة
الغربية - عادل ضرة

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قاد المحاسب أحمد المغاورى رئيس حى أول المحلة حملة النظافة العامة والتجميل بنطاق الحي، حيث تم كنس الشوارع الرئيسية والميادين العامة ورفع الأتربة بواسطة المكنسة وكنس السفوة وتجميعها ونقلها بالعمالة والمعدات المعدة بداية من كوبرى العباسى القديم حتى طريق المحلة المنصورة فى الاتجاهين وشارع الزيوت والصابون حتى تقاطع طريق محلة أبو على القديم وشارع الجيش بداية من مسجد قادوس حتى بنك فيصل الاسلامى وشارع شكرى القوتلى وشارع الجلاء حتى دوران محب وميدان البندر.

ورفع وتفريغ صناديق القمامة ونقلها بسيارات الكبس الآلى بمناطق ميدان المحطة وشارع البحر فى الاتجاهين وشارع عادل الرفاعى وشارع سعد زغلول ورفع القمامة من نقاط تجميع القمامة بالمناطق المختلفة ونقلها للمقلب الرئيسى تمهيدا لنقلها لمقلب مدينة السادات.

 

حملة نظافة
حملة نظافة

 

رفع القمامة
رفع القمامة

 

كنس الشوارع
كنس الشوارع

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حى اول المحلة

رئيس حى اول المحلة

حملة نظافة بشوارع حى اول



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