حملة لمتابعة الأسعار بمنافذ بيع اللحوم ومحال الجزارة فى الفيوم

الفيوم رباب الجالى

نظمت مديرية التموين ووحدة المتابعة الميدانية والجهات المعنية بالفيوم، حملة مشتركة للمرور الميدانى على عدد من منافذ بيع اللحوم ومحال الجزارة بنطاق مدينة الفيوم، لمتابعة أسعار اللحوم فى منافذ بيعها ومحال الجزارة، لضبط الأسعار.

جاءت الحملة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، بالتنسيق المشترك بين مديرية التموين، ووحدة المتابعة الميدانية، وكل الجهات المعنية، لتكثيف المرور الميدانى وتشديد الرقابة على منافذ بيع اللحوم ومحال الجزارة، وإلزام الجزارين بضبط الأسعار، وعدم إقامة شوادر بالشوارع الرئيسية والفرعية، وفقا لبيان صحفي، ظهر اليوم.

ضمت الحملة، سالم فتيح، رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، وعدد من مفتشى الرقابة التموينية، والطب البيطري، والبيئة، وشرطة المسطحات المائية، وإدارة تموين البندر، وتابعت الحملة، منافذ بيع اللحوم ومحال الجزارة بشوارع النبوى المهندس، وأحمد حلمى مرزوق، والحرية، والجمهورية، والبوستة، ومناطق الحادقة، والورشة، والمحمدية، والصوفي، ودحدورة هدى، والتسعاوي، ورفعت عزمي.

تأكد أعضاء الحملة من جودة وسلامة المعروض من اللحوم، وحالة النظافة العامة والإشغالات بالمناطق القريبة من منافذ بيع اللحوم ومحال الجزارة، والتشديد على الجزارين بضرورة تخفيض الأسعار، وأعلنت الحملة، أن الجزارين استجابوا بالمناطق التى شملتها الجولة، وخفضوا سعر الكيلو.

وكان المحافظ قد نظم جولة ميدانية لمتابعة الأسعار بمنافذ بيع اللحوم ومحال الجزارة، مؤكدا ضرورة أداء الجزارين لواجبهم الوطنى ومشاركتهم المجتمعية فى تخفيض أسعار بيع اللحوم، للتيسير على المواطنين، وشدد وقتها، على ضرورة الالتزام بذبح الماشية بالمجازر الحكومية، وعدم الذبح بالشوارع، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

جدير بالذكر، أنه تم تخصيص الأرقام 0842168041، و0842168042، لتلقى شكاوى المواطنين من المغالاة فى رفع أسعار اللحوم بمنافذ بيع اللحوم ومحال الجزارة.



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