حملات توعية للجزارين للحفاظ على مياه الشرب والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الفيوم

الفيوم رباب الجالى

قال المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بالفيوم، إن إدارة التوعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة بالشركة قامت بتنفيذ حملة التوعية الخاصة بالجزارين والمواطنين بمناسبة قرب عيد الأضحى المبارك، وذلك فى كافة مراكز المحافظة خاصة الأماكن التى تشهد تجمعا للجزارين من أجل رفع الوعى المائى والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحى.

وأضاف أن الحملة التى بدأت منذ يومين ومستمرة حتى يوم عيد الأضحى المبارك قامت بتنفيذ عدة فعاليات داخل الشوارع والأحياء الرئيسية بلصق البوسترات على جدران المحال التجارية والميادين العامة.

كما تم تنفيذ زيارات ميدانية مباشرة لمحلات الجزارة وحثهم على ضرورة الحفاظ على كل نقطة مياه واستخدام مياه الشرب قدر الحاجة عند غسيل الذبائح وعدم إلقاء الدماء ومخلفات الأضاحى ( الاحشاء) داخل غرف ومطابق الصرف الصحى والتى تتسبب فى انسدادات وطفوحات فى الشوارع والتى بدورها تكون مصدرا للتلوث البيئى المسبب للأمراض والأوبئة والروائح الكريهة بجانب تحميل روافع ومحطات معالجة الصرف الصحى طاقات فوق طاقتها الاستيعابية نتيجة صرف المخلفات واستخدام كميات كبيرة من مياه الشرب فى الغسيل مما يؤثر على ضعف ضغوط مياه الشرب داخل الشبكات ويمنع وصولها للقرى والعزب والنجوع الواقعة فى أطراف المحافظة.

وناشد رئيس الشركة جموع المواطنين داخل المحافظة بضرورة الحفاظ على مياه الشرب وعدم إهدارها أو استخدامها فى غير الغرض المخصصة له وعدم إلقاء مخلفات الأضاحى داخل غرف ومطابق الصرف الصحي.



توعية الجزارين