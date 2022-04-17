اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مياه الفيوم: حملات طرق أبواب ومسح ميدانى بعزبة جلول ضمن "حياة كريمة"

الأحد، 17 أبريل 2022 10:01 ص
مياه الفيوم: حملات طرق أبواب ومسح ميدانى بعزبة جلول ضمن "حياة كريمة" حملات طرق أبواب ومسح ميدانى بعزبة جلول
الفيوم رباب الجالى

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قال المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، إن إدارة التوعية والإعلام والمشاركة المجتمعية بالشركة قامت بتنفيذ حملات طرق أبواب ومسح ميدانى واستقصاءات رأى للمواطنين بعزبة جلول بمركز إطسا ضمن مبادرة حياه كريمة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية الريف المصرى.

وأضاف رئيس الشركة أن حملات طرق الأبواب تضمنت تعريف المواطنين بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى يتم تنفيذها داخل مركز اطسا والمجهودات التى تبذلها الدولة فى تنمية الريف المصري لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين، كما تضمنت استطلاعات الرأي الخدمات التي تقدمها الشركة للمواطنين وقياس مدى رضاهم عن هذه الخدمات ومعرفة مقترحاتهم وآرائهم من أجل تحسين مستواها بجانب التوعية بأهمية مياه الشرب وضرورة الحفاظ عليها من الاهدار وعدم إلقاء المخلفات داخل المجارى المائية.

حملات طرق أبواب ومسح ميدانى بعزبة جلول ضمن حياة كريمة (1)
 

 

حملات طرق أبواب ومسح ميدانى بعزبة جلول ضمن حياة كريمة (2)
 

 

 

 

حملات طرق أبواب ومسح ميدانى بعزبة جلول ضمن حياة كريمة (3)
 

 

 


 

 

 

حملات طرق أبواب ومسح ميدانى بعزبة جلول ضمن حياة كريمة (5)
 

 


 

 

 


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