"تموين الغربية" تضبط سولارا مدعما وملحا مجهول المصدر

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين من ضبط 5 آلاف لتر سولار مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء.

وكان المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على المصانع والمخازن بنطاق المحافظة لأحكام الرقابة التموينية، وتشكلت حملة من مفتشي الرقابة التجارية تحت إشراف عيد عبدالله وكيل المديرية، وعادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية وعضوية محمد فوزى وأحمد فاروق وتامر الأشعل من كبار مفتشي الرقابة التجارية بالمديرية، وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مدشة أعلاف، وذلك لقيامه بتجميع كمية قدرها 5000 لتر سولار بدون تصريح من الجهات المختصة واستعمالها في غير الأغراض المخصصة له تمهيدا لبيعها في السوق السوداء بقصد التربح السريع وغير المشروع، وتم مصادرة الكمية.

كما تم ضبط بقصد البيع شكائر ملح طعام مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات ومشتبه في صلاحيته، وتم التحفظ علي الكمية موضوع الضبط وقدرها 5 أطنان ملح طعام.

كما تم ضبط صاحب مستودع اسطوانات بوتجاز، وذلك لقيامه بالتصرف في كمية قدرها 25 اسطوانة صغيرة خاصة بالاستخدام المنزلي وذلك لبيعها في السوق السوداء وفي الأغراض غير المخصصة لها بقصد التربح السريع وغير المشروع، وضبط صاحب محل منظفات وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع براميل صابون سائل غير مدرج عليه بيانات تم التحفظ علي كمية قدرها طن و600 كجم صابون سائل.

وحرزت المضبوطات علي ذمة المحاضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار من النيابة بشأنها.