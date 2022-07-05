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تكليف الشيخ حنفى دياب بتسيير أعمال وظيفة مدير الدعوة والبر بأوقاف أسوان

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 09:54 ص
تكليف الشيخ حنفى دياب بتسيير أعمال وظيفة مدير الدعوة والبر بأوقاف أسوان الشيخ حنفى دياب
كتب على عبد الرحمن

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أصدر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرارًا بتكليف الشيخ حنفي محمود دياب دياب بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون الدعوة والبر والأوقاف بمديرية أوقاف أسوان.
 
في سياق متصل أعلن الدكتور رمضان عبد السميع إبراهيم، مدير مديرية أوقاف أسوان، أن المرحلة الأولى من مشروع صكوك أضاحي الأوقاف بدأت بنقل رؤوس أضاحي الأوقاف من الأبقار السودانية إلى مجزر جنوب الوادي بمدينة توشكى بمحافظة أسوان، تمهيدًا واستعدادًا لبدء مرحلة ذبح الأضاحي عقب صلاة عيد الأضحى المبارك في الأوقات الشرعية للذبح.
 
وأكد الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل مدير مديرية أوقاف الإسماعيلية، أن المرحلة الأولى من مشروع صكوك أضاحي الأوقاف بدأت بتفقد رؤوس أضاحي الأوقاف من الأبقار البلدية بمدينة الصالحية بمحافظة الإسماعيلية تمهيدًا واستعدادًا لبدء مرحلة ذبح الأضاحي عقب صلاة عيد الأضحى المبارك بمجزر البساتين بالقاهرة في الأوقات الشرعية للذبح.
 
 
 

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