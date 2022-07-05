اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يوليه 2022 12:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على جهود مصر لتطوير الموانئ البرية وإنشاء أول ميناء جاف

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 11:52 م
تعرف على جهود مصر لتطوير الموانئ البرية وإنشاء أول ميناء جاف موانئ - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنفذ مصر عدد من الموانئ الجافة، بالاضافة الى تطوير الموانئ البرية وربطها مع السكة الحديد، لتخفيف الضغط على الطرق وتخفيف الازدحام، والحفاظ على الطرق لوقت أكبر.. وفى النقاط التالية نستعرض الموانى البرية الجارى تطويرها.
 
تم الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها:
 
- إنشاء ميناء قسطل البرى بتكلفة 79 مليون جنيه
- إنشاء ميناء أرقين البرى بتكلفة 93 مليون جنيه
- رفع كفاءة وتطوير ميناء طابا البرى بتكلفة 40 مليون جنيه
 
يتم تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها:
- أول ميناء جاف بمصر بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان.
- التطوير الشامل لميناء السلوم البرى بتكلفة 2.6 مليار جنيه 
- ميكنة التحصيل الكترونياً لموانئ ( طابا – أرقين – قسطل) بتكلفة 20 مليون جنيه
- توريد أجهزة أمنية لتأمين الموانئ بتكلفة 491 مليون جنيه

المواني البرية

ميناء جاف

موانئ مصر

النقل



الموضوعات المتعلقة

ميناء دمياط يستقبل 12 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

السبت، 02 يوليه 2022 02:26 م

تسجيل دخول وخروج 20 سفينة بموانئ بورسعيد

السبت، 02 يوليه 2022 12:36 م

النقض تؤيد السجن المؤبد لمزارع جلب الهيروين عبر ميناء نويبع البحري

السبت، 02 يوليه 2022 12:34 م

ميناء سفاجا يستقبل 7500 طن كبريت من السعودية وتصدير 4600 طن سكر إلى اليمن

الجمعة، 01 يوليه 2022 03:20 م

الكويت: السيطرة على حريق مخزن بميناء عبدالله

الجمعة، 01 يوليه 2022 02:21 م

تعرف على مشروعات تطوير ميناء الإسكندرية

الجمعة، 01 يوليه 2022 02:15 م

تسجيل دخول وخروج 26 سفينة بموانئ خلال عمليات التداول بميناء بورسعيد

الجمعة، 01 يوليه 2022 02:12 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة