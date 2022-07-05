تعرف على جهود مصر لتطوير الموانئ البرية وإنشاء أول ميناء جاف

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ مصر عدد من الموانئ الجافة ، بالاضافة الى تطوير الموانئ البرية وربطها مع السكة الحديد، لتخفيف الضغط على الطرق وتخفيف الازدحام، والحفاظ على الطرق لوقت أكبر.. وفى النقاط التالية نستعرض الموانى البرية الجارى تطويرها.

تم الإنتهاء من تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها:

- إنشاء ميناء قسطل البرى بتكلفة 79 مليون جنيه

- إنشاء ميناء أرقين البرى بتكلفة 93 مليون جنيه

- رفع كفاءة وتطوير ميناء طابا البرى بتكلفة 40 مليون جنيه

يتم تنفيذ عدد من المشروعات من أهمها:

- أول ميناء جاف بمصر بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان.

- التطوير الشامل لميناء السلوم البرى بتكلفة 2.6 مليار جنيه

- ميكنة التحصيل الكترونياً لموانئ ( طابا – أرقين – قسطل) بتكلفة 20 مليون جنيه

- توريد أجهزة أمنية لتأمين الموانئ بتكلفة 491 مليون جنيه