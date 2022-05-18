شاهد أعمال إنشاء أول ميناء جاف فى مصر بمدينة 6 أكتوبر

تنفذ وزارة النقل مشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، والذى يعد أول مشروع ميناء جاف في مصر والجاري تنفيذه وإنشاؤه بواسطة تحالف قطاع خاص مصري وأجنبي ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستيه بهدف تسهيل نقل البضائع من الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر إلى ميناء الإسكندرية والدخيلة، و زيادة طاقة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها.
شاهد أعمال إنشاء أول ميناء جاف فى مصر بمدينة 6 أكتوبرالأربعاء، 18 مايو 2022 10:46 م
وزارة النقل
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