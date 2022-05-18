شاهد أعمال إنشاء أول ميناء جاف فى مصر بمدينة 6 أكتوبر

كتب سيد الخلفاوى





تنفذ وزارة النقل مشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر، والذى يعد أول مشروع ميناء جاف في مصر والجاري تنفيذه وإنشاؤه بواسطة تحالف قطاع خاص مصري وأجنبي ضمن خطة وزارة النقل لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستيه بهدف تسهيل نقل البضائع من الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر إلى ميناء الإسكندرية والدخيلة، و زيادة طاقة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها.





وأكدت وزارة النقل والمواصلات، أنها وضعت استراتيجية بشأن إنشاء الموانئ الجافة، بحيث تقام على طول خطوط السكك الحديدية، وخاصة في مناطق 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ودمياط وسوهاج، ويتم إجراء مناقصة كبيرة لإنشاء الموانئ الجافة يقوم على أساسها المستثمر الذي رست عليه المناقصة بإنشاء الميناء وإدارته وتشغيله لمدة ثلاثين عاماً، بعدها تؤول ملكية الميناء إلى الدولة وأثناء فترة التشغيل يكون للجهة الحكومية المختصة حق الرقابة على أعمال المستثمر.