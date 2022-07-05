تداول 7721 طن بضائع عامة ومتنوعة و453 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر اليوم تداول 7721 طن بضائع عامة متنوعة و453 شاحنة و159 سيارة ملاكى وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 14 سفينة، وبلغ إجمالى حركة الصادرات تداول 3423 طن بضائع عامة ومتنوعة، و175 شاحنة، و10 سيارة .

كما بلغ إجمالى حركة الواردات تداول 343 طن بضائع عامة ومتنوعة، 278 شاحنة ، 149 ملاكي، واستقبل ميناء سفاجا السفينة امل بإجمالى 97 شاحنة بحمولة 1855 طن بضائع عامة ومتنوعة و4 ملاكى والسفينة الحرية بإجمالى 57 شاحنة بحمولة 1006 طن بضائع عامة ومتنوعة والسفينة عمان بإجمالى 16 شاحنة بحمولة 133 طن بضائع عامة ومتنوعة و93 ملاكي.

كما تم مغادرة السفينة أمل باجمالى 95 شاحنة بحمولة 2757 طن بضائع عامة ومتنوعة و8 ملاكى والسفينة LILY OF SEA فارغة متجهة إلى السويس .

واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة آيلة برحلتين والعبارة بريدج بإجمالى 18 شاحنة بحمولة 567 طن و 52 ملاكى و90 شاحنة فارغة وتم مغادرة العبارة سيناء والعبارة آيلة برحلتين والعبارة بريدج بإجمالى 80 شاحنة بحمولة 666 طن بضائع عامة و2 ملاكي، كما استقبل ميناء السويس السفينة SEA WAVE 1 قادمة من جدة بعدد 360 سيارة بوزن 737 ط.

وفى هذا السياق، سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1803 ركاب بموانيها.