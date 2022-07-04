تداول 4399 طن بضائع عامة ومتنوعة و214 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت موانئ البحر الأحمر تداول 4399 طن بضائع عامة ومتنوعة و214 شاحنة و225 سيارة ملاكي وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 8 سفن، وبلغ إجمالي حركة الصادرات تداول 4056 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 154 شاحنة ، 22 سيارة .



كما بلغ إجمالي حركة الواردات تداول 343 طن بضائع عامة ومتنوعة، 60 شاحنة ، 203 ملاكي، واستقبل ميناء سفاجا السفينة عمان بإجمالي 17 شاحنة بحمولة 112 طن بضائع عامة ومتنوعة و 112 ملاكي .

وتم مغادرة السفينة الحرية بإجمالي 78 شاحنة بحمولة 2561 طن بضائع عامة ومتنوعة و2 ملاكي والسفينة عمان بإجمالي 28 شاحنة بحمولة 644 طن بضائع عامة ومتنوعة و2 ملاكي والعبارة القاهرة بإجمالي 7 شاحنات بحمولة 142 طن بضائع عامة ومتنوعة و14 ملاكي



واستقبل ميناء نويبع العبارة سيناء والعبارة آيلة، بإجمالي 11 شاحنة بحمولة 141 طنا و90 طن ترانزيت الي ليبيا بضائع عامة و91 ملاكي و 32 شاحنة فارغة، وتم مغادرة العبارتين سيناء وآيلة بإجمالي 41 شاحنة بحمولة 709 أطنان بضائع عامة و4 ملاكي، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1718 راكبا بموانئها .



