محافظة بنى سويف: فتح المجازر بالمجان للحد من الذبح في الشوارع والطرق

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على المتابعة الميدانية من قبل رؤساء الوحدات المحلية والإدارات المختصة والتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية لرصد أية مخالفات بناء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك والتشديد على إزالة المخالفات في المهد قبل تفاقمها وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات السبع برفع حالة الطوارئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مع ضمان تواجد العدد الكافي من العاملين في الوحدات والمواقع الخدمية من خلال تفعيل النوبتجيات الليلية مع ضرورة التنسيق مع المديريات الخدمية في هذا الشأن.



وشدد المحافظ على مدير الطب البيطري بالتأكد الميداني من جاهزية كافة المجازر لفتحها "بالمجان" خلال عيد الأضحى،للحد من الذبح بالشوارع حفاظا على الشكل والنظافة العامة ،مع ضرورة تواجد الأطباء البيطريين بالمجازر للكشف عن الذبائح لضمان سلامة لحومها وذلك بالتزامن مع تكثيف الحملات على اللحوم المجمدة بالأسواق حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.



كما شدد محافظ بني سويف على تفعيل غرف العمليات لمديرية الصحة وغرف الطوارئ بالمستشفيات وتكثيف المتابعة خلال فترة أيام العيد لضمان تقديم الخدمة الصحية بالشكل المطلوب وفي حدود المتاح من إمكانات.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة،بحضور الدكتورعاصم سلامة نائب المحافظ، بلال حبش نائب المحافظ ،اللواء جمال مسعود السكرتير العام،اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،العقيد أركان حرب محمد سمير عمار المستشار العسكري للمحافظة، لمياء العربي مدير المجالس واللجان بالمحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة من رؤساء الوحدات المحلية ووكلاء الوزارات والمديريات والمصالح الحكومية والمجالس القومية المتخصصة والجامعة والإدارات المركزية بديوان عام المحافظة.



