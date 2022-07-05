تحرير 209 محاضر للمنشآت غير الملتزمة باشتراطات السلامة المهنية بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

أشاد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على الدور الفعال التى تقوم به مديرية القوى العاملة برئاسة المستشار ياسر سعيد فى جميع المجالات واستمرار حملات التفتيش الدورى على جميع المنشآت بالمحافظة.

وقامت مديرية القوى العاملة بالتفتيش على 205 منشآة لضمان تحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين، و شن 17حملة تفتيشية عادية ونوعية، وأسفرت عن تحرير 209 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الحكومة بإحكام السيطرة على جميع المنشآت والتأكد من تحقيق السلامة والصحة المهنية للعاملين بها مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.