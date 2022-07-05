اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يوليه 2022 08:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بعد قليل.. مؤتمر صحفى لمجلس أمناء الحوار الوطنى لإعلان تفاصيل اجتماعه

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 07:47 م
بعد قليل.. مؤتمر صحفى لمجلس أمناء الحوار الوطنى لإعلان تفاصيل اجتماعه الحوار الوطنى
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى، مؤتمر صحفى بعد قليل، لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، لإعلان ما تم فى اجتماعه الأول الذى عقد اليوم، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.

 
وكان ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، دعا أعضاء مجلس الأمناء، لعقد جلسته الأولى في تمام الساعة 1 ظهراً، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك وفاءً بما سبق إعلانه بأن أولى جلسات الحوار الوطنى ستبدأ الأسبوع الأول من شهر يوليو.
 
وقال ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطنى، إن انعقاد مجلس الأمناء هو البداية الرسمية لأعمال وفعاليات الحوار الوطنى، والتى سينظر مجلس الأمناء خلال جلسته الأولى فى تفاصيلها ومواعيدها ويتخذ القرارات اللازمة بشأنها، ويعلنها للرأى العام ليتيح له التفاعل مع الحوار والمشاركة فيه بمختلف الوسائل المباشرة والإلكترونية.
 
وأعلن المنسق العام للحوار الوطنى، أنه تأكيداً لحق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، سيتم عقد مؤتمر صحفى لوسائل الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، عقب انتهاء اجتماع مجلس الأمناء، لإعلان ما تم فيه، وأن هذا الحق فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة سيكون مكفولاً للرأى العام طوال مجريات وفعاليات الحوار.
 
 
 
 

الحوار الوطنى

الاكاديمية الوطنية للتدريب

ضياء رشوان

اخبار مصر

ميعاد الحوار الوطنى

الحوار

الوطنية للتدريب

القوى السياسية

مجلس امناء الحوار الوطنى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة