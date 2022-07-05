الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية تتصدى لمخالفات البناء بالإزالة الفورية

قامت اليوم الوحدة لمركز ومدينة القنطرة غرب، بإزالة فورية، لتعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بمنطقة سيف عطوان بقرية أبو طفيلة عبارة عن بناء سور من الطوب الأبيض (500)م طولى وبارتفاع (3)م وتمت الإزالة بشكلٍ كامل بمعدات ومسئولى الوحدة المحلية.

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير بإزالة فورية للتعدِّى على أرض زراعية بقرية القصاصين القديمة وتم إزالة القواعد الخرسانية وفكّ الخشب والمسلحات الحديد على مساحة 140 متر مربع.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الاسماعيلية، بضرورة تكثيف أعمال الوحدات المحلية، والتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية والبناء بدون ترخيص، خاصة فى أيام العطلات.