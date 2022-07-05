الناتو: انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف لا يقتضي نشر قواعد للناتو على أراضيهما

كتب أحمد عرفة

أعلن نائب الأمين العام لحلف الناتو ميرتشا جيوانا، أن انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف لا يقتضي نشر قواعد للناتو على أراضيهما، ولا توجد لدى الحلف مثل هذه الخطط الآن، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب الأمين العام لحلف الناتو: نحن لا نفترض أي حضور إضافي في هذين البلدين، ولديهما قوات وطنية كبيرة. وهما قادران على حماية نفسيهما.

وأضاف نائب الأمين العام لحلف الناتو: في الوقت الحالي لا نخطط لنشر قواعد للناتو في هذين البلدين، لأن لديهما مستوى عاليا من الاستعداد العسكري والاستراتيجي.