المجازر الحكومية بالإسكندرية تستعد لذبح الأضاحى والكشف عليها مجاناً

الإسكندرية جاكلين منير

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، مديرية الطب البيطري بالإستعداد الجيد لعيد الأضحى المبارك، من خلال التفتيش على اللحوم ومنتجاتها في الاسواق والمحال العامة، وإيقاف الإجازات لجميع أطباء الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر حتى نهاية أيام عيد الأضحى.

وشدد المحافظ على الدكتورة صباح جارح القائم بأعمال مدير مديرية الطب البيطري، بتجهيز المجازر الحكومية الثلاثة بشكل جيد لذبح الأضاحى، والكشف عليها مجاناً للمواطنين لمنع الذبح خارج المجازر، والحفاظ على البيئة والمظهر الحضارى لمحافظة الإسكندرية.

ومن جانبها أوضحت القائم باعمال مدير مديرية، أن هناك 3 مجازر حكومية هي: مجزر أبوقير (منطقة أبو قير) ويخدم حى المنتزه أول وحى منتزه ثان، ومجزر كلية الزراعة (بأبيس) ويخدم مناطق حي شرق وحي وسط وحى الجمرك، والمجزر الآلى بالعامرية ويخدم مناطق برج العرب والعامرية والعجمى، علما بأن المجزرالآلى بالعامرية ومجزر أبو قير (مجازر حكومية) يتم العمل بها لذبح الأضاحى والكشف عليها مجاناً للمواطنين.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رقم 217 لسنة 2022 بشأن خطة استقبال عيد الأضحى المبارك والذي يحظر على كافة المواطنين أو محلات الجزارة وبيع وعرض اللحوم، إقامة أي شوادر لعرض الذبائح الحية بالطرق العامة.



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