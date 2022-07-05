المتهم بتعذيب ابنته فى الهرم: فوجئت بتعاطيها المخدرات وكنت بأدبها

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مقاول متهم بالاعتداء على ابنته بالضرب، وقص شعرها في الهرم، أن ابنته كانت تدرس بكلية الصيدلة خارج مصر، وعقب عودتها فوجئ أنها خلعت الحجاب، بالإضافة إلى تعاطيها المواد المخدرة، فقرر تأديبها بقص شعرها، واحتجزها داخل غرفة صغيرة، وأغلق الباب بواسطة قفل.

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد الأسرة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا بتعرض فتاة للاحتجاز على يد والدها، واعتدائه عليها يالضرب.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتبين احتجازه ابنته داخل غرفة واعتداءه عليها بالضرب بحجة تأديبها، لتعاطيها المواد المخدرة، وخلعها الحجاب خلال دراستها بالخارج.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.