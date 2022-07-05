اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 05:43 م
أكرم القصاص
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الكرملين: وضعنا خططا أمنية لحماية روسيا بعد انضمام فنلندا والسويد للناتو

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 04:15 م
الكرملين: وضعنا خططا أمنية لحماية روسيا بعد انضمام فنلندا والسويد للناتو المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف
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كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف عن وجود خطط أمنية وتدابير وإجراءات لدى وزارة الدفاع الروسية لحماية أمن البلاد واستقرارها، وذلك على خلفية انطلاق عملية انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).


وقال بيسكوف ـ ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين يدرس احتمال نشر قاعدة للناتو على الحدود مع روسيا، وكيف يمكن لموسكو أن ترد على ذلك ـ إن : "هذه الخيارات لا يتم بحثها في الكرملين، بل في وزارة الدفاع الروسية"، مشددا في الوقت نفسه على وجود خطط في هذا الشأن لضمان أمن البلاد.


وأشار بيسكوف ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الثلاثاء إلى أن الرئيس فلاديمير بوتين، قام في وقت سابق بالتعليق على هذا الموضوع، وبتقييم عملية انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.


ويأتي هذا في الوقت الذي وقع فيه وزيرا خارجية فنلندا والسويد على بروتوكولات الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).


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