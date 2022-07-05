اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 11:14 م
أكرم القصاص
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العاهل السعودى يتلقى رسالة خطية من سلطان عمان حول العلاقات الثنائية

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 11:00 م
العاهل السعودى يتلقى رسالة خطية من سلطان عمان حول العلاقات الثنائية العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة خطية من سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين وسبل دعمها وتعزيزها بمختلف المجالات.


وأوضحت وكالة أنباء السعودية "واس" أن الرسالة تسلمها نيابةً عن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، نائبه المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله بديوان الوزارة اليوم الثلاثاء، سفير سلطنة عمان لدى المملكة فيصل بن تركي آل سعيد.. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في شتى المجالات.


السعودية

الملك سلمان

سلطنة عمان

السلطان هيثم بن طارق



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