السيطرة على حريق محدود داخل حضانة أهلية بجهينة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج برئاسة العميد أحمد عزت من السيطرة على حريق نشب بأحد فصول حضانة أهلية مرخصة بدائرة مركز جهينة مغلقة مكونه من دور واحد ورجحت التحريات أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بنشوب حريق محدود بأحد الفصول داخل حضانة أهلية مرخصة بدائرة المركز وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم احمد العزازى مفتش مباحث المركز بنشوب حريق محدود بأحد فصول حضانة أطفال دائرة مركز جهينة تابعة لجمعية أهلية - مرخصة مكونه من طابق واحد وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات ".

وبسؤال المدعو عجمي ع م ح71 سنة مدير الجمعية ويقيم بذات الناحية أفاد بمضمون ما جاء بالتحريات ورجح أن يكون سبب الحريق إلي حدوث ماس كهربائي من توصيلات مروحة السقف ونفي الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.