السجن 15 عاما لعاطل بتهمة حيازة 120 طربة حشيش لترويجها بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب أبو عمر رئيس المحكمة، وبعضوية المستشار عبد العظيم عبد الهادي البيه والمستشار عبد العظيم صادق محمود، والمستشار محمد عبد القادر الحلو وسكرتير الجنايات خميس قمر، بالسجن 15 عاما للمتهم "ع.س.ع" عاطل بتهمة الاتجار في المخدرات.



تعود احداث القضية المقيدة برقم 2030 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطار من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بدائرة القسم.



كشفت تحريات الرائد فتحي عبد العاطي معاون مباحث قسم شرطة كرموز بأن تحرياته السرية والتي أكدتها مراقبة للمتهم "ع. س. ع" عاطل بمزاولة نشاطا إجراميا في الاتجار في المواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه، وعقب تنفيذ القرار فانتقل إلي محل مسكنه فاصبره ممسكا في يده حقيبة وفض ما بداخلها تبين أنها تحوي علي عدد 120 طربة حشيش ولفافتين لمخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهم.