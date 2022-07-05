اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 09:43 م
أكرم القصاص
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الرئيس الجزائرى يعلن فتح الحدود البرية مع تونس أمام المسافرين

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 09:33 م
الرئيس الجزائرى يعلن فتح الحدود البرية مع تونس أمام المسافرين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
أ ش أ

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أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مساء اليوم الثلاثاء فتح الحدود البرية أمام المسافرين بين الجزائر وتونس منتصف يوليو الجاري، حسبما أفادت الرئاسة الجزائرية، في بيان، صادر اليوم.


ويخص هذا الإجراء حركة تنقلات السيارات والمسافرين بعدما كانت حركة التنقل بين البلدين مقتصرة على البضائع فقط.


وجاء قرار الرئيس الجزائري خلال زيارة الرئيس التونسي قيس سعيد إلى الجزائر للمشاركة في احتفالات الذكرى الستين للاستقلال.


كانت الحدود البرية بين البلدين قد تم إغلاقها في 16 مارس 2020 بسبب فيروس كورونا، وبقيت الحدود مغلقة، فيما كانت تفتح معابر برية محددة في مواعيد محددة لإجلاء الطلبة والرعايا الجزائريين أو التونسيين العالقين بين البلدين، مع تطبيق التدابير الصحية الضرورية.


وفي مايو الماضي، أعلنت السلطات الجزائرية عن إعادة فتح حدودها مع تونس لتسهيل نقل السلع وتحسين المبادلات التجارية بين البلدين، بينما تواصل منع عبور المسافرين.


الجزائر

عبد المجيد تبون

الرئيس الجزائرى

تونس

تونس والجزائر



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