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الدفاع الروسية: قوات كييف ينشرون أسلحتهم قرب المصانع والمواقع الكيميائية في خاركوف

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 09:56 م
الدفاع الروسية: قوات كييف ينشرون أسلحتهم قرب المصانع والمواقع الكيميائية في خاركوف الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أكد ميخائيل ميزينتسيف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا، أن نازيي قوات كييف ينشرون أسلحتهم قرب المصانع، والمواقع الكيميائية في خاركوف وأوديسا ونيقولاييف، متعمدة إحداث الكوارث، وفقا لروسيا اليوم.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا، إن الجماعات الأوكرانية تنشر وحداتها ومعداتها العسكرية في المصانع الكيميائية عمدا، من أجل تهيئة الشروط المسبقة لظهور كوارث، قد يعاني منها آلاف المدنيين في نيقولاييف وخاركوف وأوديسا.

وأضاف رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني في روسيا،: ندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمات الدولية الأخرى إلى التأثير على كييف واتخاذ تدابير فعالة لمنع استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للمنشآت الكيميائية الخطرة لأغراض عسكرية.

 


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