الداخلية تضبط 1556 قضية تموينية متنوعة.. تفاصيل

كتب: محمد أبو ضيف

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1556 قضية تموينية متنوعة من بينهم ضبط (2) قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (151000 عبوة "سجائر")، (438) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (5 طن – 3 طن "دقيق أبيض – أعلاف حيوانية" – 127500 قطعة "بيض" - 1962عبوة سجائر).

كما تمكنت قوات الأمن من ضبط 613 قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (16 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" –171 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 164قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 84 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 82 قضية توقف عن الإنتاج – 96 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت ( 6,260 طن دقيق بلدى مدعم – 6490 رغيف خبز )، وضبط 13 قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها: (53,450 كيلو جرام "سكر – أسمدة مدعمة"– 47493 لتر مواد بترولية)، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (65,960 طن - 152962 عبوة "سجائر" – 47493 لتر مواد بترولية – 127500 قطعة "بيض" – 6490 رغيف خبز )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.