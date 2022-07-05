الحماية المدنية بالقليوبية تسيطر على حريق بمحل مأكولات بقليوب دون خسائر بشرية

القليوبية - إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمحل للمأكولات بشارع الساحة دائرة قسم شرطة قليوب، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، كما انتهت القوات من أعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد بورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بمحل للمأكولات السورية بشارع الساحة دائرة قسم شرطة قليوب.

على الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، دون ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، كما انتهت القوات من أعمال التبريد لمكان الحريق منعا لنشوبه مرة أخرى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.