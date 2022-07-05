التعليم تتيح منصة تنسيق الثانوى العام للطلاب الحاصلين على الإعدادية

كتب محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إتاحة منصة تنسيق الثانوى العام والدبلومات لبعض المحافظات، حيث يتاح للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية التقديم للالتحاق بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد، ويمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى لكتابة البيانات".

https://tansiksec.emis.gov.eg/#/auth/login

ويتم التسجيل من خلال كتابة البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة بالطالب، كما أن تسجيل الدخول من الحساب الشخصي للطالب، مع كتابة اسم الطالب والنقر على أيقونة الدخول إلى التنسيق، ثم الضغط على المزيد لمعرفة معلومات عن تنسيق الثانوية العامة، و الاطلاع على خريطة التنسيق التي تتضمن الحد الأدنى لكل محافظة ثم الضغط على أيقونة ملء الرغبات، و اختيار نوع التعليم الثانوي وفقا لمجموع الطالب، والضغط على أيقونة مراجعة الرغبات، و الضغط على حفظ الرغبات.