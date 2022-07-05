التضامن: 70 أوتوبيسا لتصعيد 3 آلاف من حجاج الجمعيات ووجبات بالمشاعر المقدسة

كتب: مدحت وهبة

تتلقى وزارة التضامن الاجتماعى تقريرًا يوميًا عن أعمال البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية، وذلك من أجل الاطمئنان على صحة الحجاج والتأكد من توفير كافة متطلباتهم، حيث كشف أحدث تقرير زيارة اللواء علاء الأحمدى مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية مقر بعثة حج الجمعيات الأهلية، وكان فى استقباله أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلى ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية.

وتفقد الأحمدى رفقة عبد الموجود الفندق الذى تقيم فيه بعثة حج الجمعيات، واطمأن على استعدادات البعثة لتصعيد الحجيج، كما أجرى حوارا مع الحجيج، واستمع لآرائهم حول الخدمات التى تقدمها بعثة وزارة التضامن الاجتماعى لهم وتفقد عيادة الخدمات الطبية الطارئة التابعة لوزارة الصحة والتى تستضيفها وزارة التضامن الاجتماعى فى مقر إقامة البعثة، كما تفقد العيادة الطبية بمقر البعثة وشاهد الغرف والمطاعم والمسجد، وتأكد من استفادة الحجاج أقصى استفادة من العيادات الطبية وأئمة الأوقاف والتغذية وسبل الإقامة.

ومن ناحية أخرى يعقد عبد الموجود اجتماعات مكثفة مع أعضاء بعثة حج الجمعيات الأهلية والمشرفين من أجل شرح خطة التفويج وتصعيد الحجاج للمشاعر المقدسة وتفقد أماكن المخيمات التى تم تخصيصها لحجاج الجمعيات الأهلية فى المشاعر المقدسة وعلى صعيد عرفات، وذلك فى ضوء توجيهات السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بالوقوف على كافة الاستعدادات ومتابعتها أولًا بأول من أجل تذليل أى عقبات تواجه الحجاج لكى يؤدوا المناسك فى سهولة ويسر.

وأكد رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية أن المخيمات جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن ، مشيرًا إلى أن هذه المخيمات صناعة ألمانية وعلی أحدث طراز، وتم تزويدها بوسائل التهوية وتجهيزها بطريقة مريحة، كما تم الاتفاق على تقديم وجبة جافة لإفطار الحجاج خلال تواجدهم فى المشاعر المقدسة، تم إعدادها بناء علی نصائح خبراء التغذية و تشمل البروتينات التی تعطی طاقة وحيوية للحجاج تساعدهم أثناء تأدية مناسك الحج، كما أن وجبة الغذاء سوف تكون ساخنة.

كما تفقد عبد الموجود مواقف انتظار الاتوبيسات بالمشاعر المقدسة، حيث هناك 67 أوتوبيسًا جاهزا ًالنقل الحجاج وتوفير أربعة أوتوبيسات احتياطية وجميعها مكيفة، ويسع الواحد 47 حاجا، وتم التعاقد على أوتوبيسات حديثة، وسيكون بها مشرف من البعثة ومرشد ليدل السائق على الطرق خلال نفرة الحجاج عقب الانتهاء من أداء الركن الأكبر والوقوف على صعيد عرفات.

وحرصت البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية فى المدينة المنورة، على زيارة للمزارات الدينية التى تشتهر بها المدينة المنورة، حيث زار الحجاج مسجد قباء والقبلتين وشهداء أحد، كما تم تنظيم زيارات لجبل الرماة ومنطقة المعركة ، وقدم المشرفون المرافقون للحجاج شرحًا وافيًا لتلك المزارات الدينية.

واكتمل تفويج حجاج بيت الله الحرام من الجمعيات الأهلية فى مكة المكرمة بعد وصول حجاج المستوى الأول قادمين من المدينة المنورة، وتسكينهم فندق أبراج مكة فى ساحة الحرم، حيث تم اصطحاب أفواج الحجاج فى أتوبيسات مكيفة من المدينة المنورة إلى مسجد الميقات، وهو أحد المواقيت التى حدّدها الرسول صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحج أو العمرة، حيث أخذ الحجاج نية الإحرام للعمرة فور الوصول إلى مكة المكرمة الدخول فى روحانيات فريضة الحج.