الشرقية تنتهى من استخراج التأشيرات لـ 136 حاجا من الفائزين بقرعة حج الجمعيات

ومن جانبه أوضح عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن عدد الفائزين بقرعة حج الجمعيات الاهلية لهذا العام 1443هـ -2022م بلغ 136 حاج علي مستوي محافظة الشرقية، لافتا إلى أنه تم استلام تذاكر الطيران الخاصة بهم بعد تحديد موعد السفر يوم الاحد الموافق 26 / 6 / 2022 والعودة يوم السبت الموافق 16 / 7 / 2022.

وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أنه تم إختيار 3 مشرفين لمرافقة حجاج الجمعيات الأهلية لهذا العام لتذليل كافة العقبات ومساعدتهم في تأدية مناسك الحج ، وكذلك الاتفاق مع إحدى الشركات السياحية لنقل الحجاج ذهاباً وإياباً من مدينة الزقازيق إلى القاهرة استعداداً للسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.