اليوم السابع
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الشرقية تنتهى من استخراج التأشيرات لـ 136 حاجا من الفائزين بقرعة حج الجمعيات

الأربعاء، 22 يونيو 2022 12:10 م
الشرقية تنتهى من استخراج التأشيرات لـ 136 حاجا من الفائزين بقرعة حج الجمعيات الدكتور ممدح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن  الدكتور ممدح غراب محافظ الشرقية انتهاء المحافظة من استخراج تأشيرات الحج لعدد 136 حاجا من الفائزين بقرعة حج الجمعيات الأهلية لموسم 1443هـ -2022م ، وذلك بعد استكمال إجراءات السفر اللازمة لأداء الفريضة وسداد الرسوم المقررة .
 
 
ومن جانبه أوضح  عبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أن عدد الفائزين بقرعة حج الجمعيات الاهلية لهذا العام 1443هـ -2022م بلغ 136 حاج علي مستوي محافظة الشرقية، لافتا إلى أنه تم استلام تذاكر الطيران الخاصة بهم بعد تحديد موعد السفر يوم الاحد الموافق 26 / 6 / 2022 والعودة يوم السبت الموافق 16 / 7 / 2022.
 
وأضاف وكيل وزارة التضامن الإجتماعي أنه تم إختيار 3 مشرفين لمرافقة حجاج الجمعيات الأهلية لهذا العام لتذليل كافة العقبات ومساعدتهم في تأدية مناسك الحج ، وكذلك الاتفاق مع إحدى الشركات السياحية لنقل الحجاج ذهاباً وإياباً من مدينة الزقازيق إلى القاهرة استعداداً للسفر إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج.
 
 

 


الشرقية

تاشيرات الحج بالشرقية

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