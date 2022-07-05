الأورام تستيقظ عندما ينام المرضى.. دراسة تربط بين الخلايا السرطانية وإيقاع الجسم اليومى

كتب - حسام الشقويرى

كشفت دراسة حديثة ان الخلايا السرطانية من المرجح أن تهاجمك أثناء الليل مقارنة بالنهار، وشرح الخبراء هذا النمط ، وقالوا إن الخلايا تكون أكثر فتكا عندما تكون في مجرى الدم وتنتقل إلى مكان جديد ، وكانت العلاقة بين إيقاع الجسم اليومي والخلايا السرطانية موضوع نقاش لسنوات، من خلال هذه الدراسة يقول المؤلف المشارك في الدراسة نيكولا أسيتو ، عالِم بيولوجيا السرطان في المعهد الفدرالي السويسري للتكنولوجيا في زيورخ ، سويسرا ، والتي تم نشرها في المجلة العلمية نيتشر، إنه أصبح من الواضح أن "الأورام تستيقظ عندما ينام المرضى"، وذلك حسبما نشر موقع livemint.com.

وأدرجت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان أن الأشخاص الذين يعملون لساعات فردية أكثر عرضة للإصابة بسرطان الثدي، ومع ملاحظة نفس الدراسة ، أوضح أسيتو أن الساعة البيولوجية للشخص يتم التحكم فيها بواسطة جينات مختلفة وأن جزيئات معينة تؤثر على وظائف متعددة في جسمك بما في ذلك التمثيل الغذائي والنوم، ويقول أسيتو: "مع ذلك ، اعتقد معظم الباحثين في البداية أن الخلايا السرطانية معطلة للغاية ، وتحولت إلى درجة عالية لدرجة أنها لن تتوافق مع مثل هذا الجدول الزمني".

ومن أجل هذا البحث ، قام أسيتو وفريقه بجمع الدم من 30 امرأة في المستشفى مصابة بسرطان الثدي ، مرة واحدة في الساعة 4 صباحًا ومرة ​​أخرى في الساعة 10 صباحًا، ووجد الباحثون أن الجزء الأكبر من الخلايا المصابة التي عثروا عليها في عينات الدم - ما يقرب من 80 ٪ - ظهر في الجزء الذي تم جمعه في الساعة 4 صباحًا ، عندما كان المرضى لا يزالون في مرحلة النوم

وتضيف الدراسة ان الأشخاص المصابين بالسرطان والذين عادة ما ينامون أقل من سبع ساعات كل ليلة هم أكثر عرضة للوفاة، كما أن العبث بإيقاعات الساعة البيولوجية لدى الفئران يمكن أن يجعل السرطان يتحرك بشكل أسرع.، والنتائج ليست مؤشرًا على "أنك لست بحاجة إلى النوم ، أو أنك بحاجة إلى قدر أقل من النوم" ، وهذا يعني ببساطة أن هذه الخلايا تفضل مرحلة معينة من دورة الـ 24 ساعة لتنتقل إلى مجرى الدم."



