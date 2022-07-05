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الأمم المتحدة: أوكرانيا اعتقلت أكثر من ألف شخص يشتبه فى دعمهم للجيش الروسى

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 07:40 م
الأمم المتحدة: أوكرانيا اعتقلت أكثر من ألف شخص يشتبه فى دعمهم للجيش الروسى أوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أعربت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليت، عن قلقها إزاء اعتقال استخبارات أوكرانيا أكثر من ألف شخص، واختفاء 12 شخصا قسرا على خلفية دعمهم لروسيا، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أفادت التقارير أن جهاز الأمن فى أوكرانيا والشرطة الوطنية اعتقلوا أكثر من ألف شخص يشتبه في دعمهم للجيش الروسي والجماعات المسلحة التابعة له.

 

وتابعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان :نخشى أن الاعتقالات لا تتماشى مع التزامات أوكرانيا الدولية في مجال حقوق الإنسان، وتم توثيق 12 حالة، يمكن أن تعتبرها وكالات إنفاذ القانون الأوكرانية حالات اختفاء قسرى.


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