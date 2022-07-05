اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 01:38 م
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اتحاد المهن الطبية يعلن توقف الخدمات لمدة أسبوع بسبب إجازة العيد

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:09 م
اتحاد المهن الطبية يعلن توقف الخدمات لمدة أسبوع بسبب إجازة العيد الدكتور يوسف حمزة الأمين العام باتحاد نقابات المهن الطبية
كتبت آية دعبس

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أعلن الدكتور يوسف حمزة الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، توقف تقديم الخدمات بالاتحاد بدءا من يوم الأحد المقبل، الموافق 10 يوليو 2022، وحتى يوم السبت 17 يوليو 2022، وذلك بسبب إجازة عيد الأضحى المبارك.
 
وأشار الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، فى بيان، إلى استئناف الاتحاد تقديم الخدمات للأعضاء على مستوى الجمهورية، بدءا من يوم الأحد 18 يوليو 2022.
 
يأتى ذلك فى ضوء قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون الفترة من يوم السبت الموافق 9 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، حتى يوم الخميس الموافق 14 من شهر يوليو عام 2022 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.
 
 

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