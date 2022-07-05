ابدأ يومك برجلك اليمين..7 عادات صحية يجب إضافتها للروتين الصباحى

كتبت ميرفت رشاد

كيف تبدأ يومك هو مؤشر رئيسي على ما ستشعر به في الساعات القادمة، هذا هو السبب في أن قضاء بضع دقائق في الصباح للشعور بالرضا والعناية باحتياجاتك العقلية والجسدية يعد عادة حيوية، إذا كان لديك بالفعل روتين صباحي، فستحصل على المزيد من القوة، ولكن إذا كنت تبحث عن المزيد من الإرشادات حول كيفية بدء يومك بالقدم اليمنى، فأخصائية التغذية وخبيرة صحة الأمعاءKylie Ivanir ، بعض نصائحها المفيدة لتغذية الجسد والروح، وفقا لما نشره موقع " mindbodygreen".

7 عادات صحية لإضافتها إلى الروتين الصباحى

1. إضافة ملح البحر مع الماء

نعلم جميعًا أن الترطيب هو المفتاح لإبقائك في أفضل حالاتك ، وعندما تستيقظ في الصباح ، فمن المرجح أنك تشعر بالعطش قليلاً، يستهلك الجسم الكثير من الماء طوال الليل، لذلك غالبًا ما نستيقظ (بشكل غير كافٍ) رطبًا دون أن نعرف ذلك، تتضمن بعض العلامات الدقيقة التي تحتاج إلى ترطيبها الدوخة وجفاف الفم وحتى الشعور بالتعب.

من خلال شرب الماء أولًا ، فإنك تغذي خلاياك بالترطيب اللازم لمنع الإرهاق العقلي والجسدي، و إضافة قليل من ملح البحر المعادن لمساعدة جسمك على امتصاص الماء بشكل أفضل، وإذا كنت تشعر بالبهجة الشديدة ، فقم بإضافة شريحة ليمون.

2. احرص على الأطعمة الغنية بالبروبيوتيك

يعد الاعتناء بصحة القناة الهضمية أحد أفضل الطرق لتعزيز صحتك اليومية ، ولا توجد طريقة أفضل للقيام بذلك من تناول بروبيوتيك كل صباح ، لا يساعد بروبيوتيك في تخفيف الانتفاخ فحسب ، بل إنه مصمم أيضًا بأربع سلالات مستهدفة لدعم كل من الانتظام والراحة في البطن.

3. التعرض لضوء الشمس

اجعل ضوء الشمس أولوية في الصباح على مدار العام يمكن أن يغير مزاجك، إن الحصول على 15 دقيقة فقط من ضوء الصباح يمكن أن يحفز عقلك على إطلاق مواد كيميائية تنظم دوراتك الهرمونية، سيؤدي ذلك إلى تحسين صحة الأمعاء ، والتمثيل الغذائي ، والطاقة طوال اليوم.

4. الاسترخاء

ممارسات الاسترخاء مثل التأمل تساعد على تهدئة جهازك العصبي وهذا مهم للحفاظ على التوتر أثناء النهار، إذا كنت لا تحب التأمل ، فقط خذ أنفاسًا عميقة قبل أن تسرع في يومك.

5. التمرين لمدة 15 دقيقة

يساعد التمرين في الصباح على تدفق الدم ويعمل الجهاز اللمفاوي، سيكون لديك تركيز أفضل ، ومزيد من الوضوح ، والطاقة طوال اليوم.

6. تناول العصير لصحة الامعاء

بالعودة إلى أهمية صحة القناة الهضمية ، يعتبر تناول عصير كثيف المغذيات أول شيء في الصباح طريقة أخرى سهلة لملء جسمك وتغذيته.

7. التفاؤل

من الجيد دائمًا محاولة النظر إلى الجانب المشرق من الحياة (هل تعلم أن التفاؤل مرتبط مؤخرًا بطول العمر ؟)هذا هو السبب في أن تدوين ما تشعر بالامتنان من أجله يمكن أن يضعك في حالة مزاجية أفضل ويبدأ يومك بالقدم الصحيحة.