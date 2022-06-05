4 عادات صباحية لتحسين الصحة الجسدية والنفسية.. تعرف عليها

كتبت فاطمة خليل

الاستيقاظ في الصباح الباكر يجعلنا أكثر إنتاجية وتركيزًا خلال اليوم، لهذا السبب، فإن عادات الصباح الصحية تساعد بشكل كبير فى الحفاظ على لياقتك وصحتك، فى هذا التقرير نتعرف على 4 عادات صباحية لتحسين الصحة الجسدية والعقلية والروحية، بحسب موقع " health".

كيف تبدأ يومك بالطريقة الصحيحة؟ يمكنك غرس عادات الصباح الصحية في روتينك اليومي، مثل الحرص على إزالة البكتيريا من جسمك من أجل تعزيز المناعة وتحسين الهضم، وتغذية شعرك وبشرتك لتبدو أكثر إشراقًا مع الشعور بالصحة والسعادة.

4 عادات صباحية تساعدك على أن تعيش يومًا منتجًا وحياة أكثر صحة: 1. غسل أسنانك والعناية بصحة فمك من السهل دمج غسل الأسنان في روتينك الصباحي لأنه لا يفيد صحة الفم فحسب، بل يفيد الصحة العامة أيضًا، لأن البكتيريا تتراكم بشكل كبير على اللسان عند النوم، ويمكنك استخدام زيت جوز الهند المعصور على البارد ، والذي يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للبكتيريا.

يمكن أيضًا استخدام زيوت أخرى ، مثل زيت بذور السمسم أو زيت عباد الشمس ، للمساعدة في معادلة الأحماض والقضاء على البلاك ، مما يؤدي إلى تحسين صحة الفم بشكل عام زيت الزيتون هو خيار شائع آخر بسبب خصائصه المضادة للالتهابات.

للقيام بذلك ، خذ ملعقة من زيت جوز الهند أو أي زيت آخر ، وحركها في فمك لمدة دقيقة دون ابتلاعها عندما تنتهي ، ابصق الزيت في المرحاض وقبل تناول أو شرب أي شيء، اغسل فمك جيدًا بالماء.

يساعد استخدام الزيت لمدة دقيقة واحدة في فمك بعد الاستيقاظ بشكل كبير على قتل البكتيريا السيئة وتقليل رائحة الفم الكريهة ومنع التسوس وتقليل الالتهاب وتحسين صحة اللثة.



2. كشط اللسان بمرور الوقت، يمكن أن تتراكم الحطام والبكتيريا والخلايا الميتة على لسانك هذا يمكن أن يسبب سوء التنفس وله تأثير سلبي على صحة فمك لذلك ، يعد تجريف أو كشط اللسان طريقة سريعة لإزالة الجزيئات الزائدة من سطح لسانك ، خاصة تلك التي تسبب رائحة الفم الكريهة.

سيساعدك استخدام مكشطة اللسان مرتين يوميًا على تقوية حاسة التذوق لديك وتحسين قدرتك على التمييز بين لوحات التذوق المختلفة. من المفيد أيضًا إزالة البكتيريا الضارة وتحسين الجهاز الهضمي أيضًا.



3. اشرب الماء يجب أن ترطب نفسك طوال اليوم ، لكن كوب من الماء أول شيء في الصباح هو بداية ليوم صحى ليس فقط جسديًا، ولكن نفسيًا أيضًا.

الماء عنصر غذائي ضروري لعمل أعضاء وأنسجة الجسم بشكل سليم لأن جسمك يفقد الماء بانتظام، يجب عليك تعويضه لتجنب الجفاف.

شرب الماء أثناء الجلوس هو أفضل شيء حيث يريح العضلات والجهاز العصبي، مما يسهل عليك هضم الوجبات والسوائل الأخرى، أيضاً أثناء الجلوس، تعمل الكلى أيضًا على تسريع عملية الترشيح.