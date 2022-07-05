ورجحت الوكالة أن يتسبب "إيري"- الذى وصل إلى اليابسة في جزيرة كيوشو الرئيسية في جنوب غرب البلاد قبل أن يتحول إلى منخفض خارج المدار- في زعزعة استقرار الأحوال الجوية على مستوى البلاد حتى يوم غد الأربعاء، موضحة أن هطول الأمطار حطم الرقم القياسي في مناطق بكيوشو، حيث تلقت منطقة أونزين ومحافظة ناجازاكي وأراو وكوماموتو وأوموتا بمحافظة فوكوكا ما يقدر بنحو 120 ملم من الأمطار في غضون ساعة واحدة.

وأكدت الوكالة - في بيان نقلته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية الرسمية- أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم تسببت الأمطار الغزيرة في الجزء الغربي من محافظة كوتشي بجزيرة شيكوكو الغربية الرئيسية في غرق أكثر من 20 منزلاً، فضلا عن إغلاق الطريق الرئيسي بسبب الانهيارات الأرضية، قائلة إنه من المتوقع هطول ما يصل إلى 200 ملم من الأمطار خلال 24 ساعة حتى ظهر غد الأربعاء، فى شيكوكو ومنطقة توكاي في وسط اليابان.

وفي أماكن أخرى من كوتشي، تم تسجيل 85 ملم من الأمطار في ساعة واحدة، فيما أعلنت الوكالة أن الإعصار وصل إلى اليابسة بالقرب من ساسيبو في ناجازاكي، قبل وقت قصير من الساعة السادسة صباحًا، لكن حدته انخفضت إلى نظام ضغط منخفض في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي وشكل ضغطًا جويًا يبلغ 1002 هيكتوباسكال في مركزه.