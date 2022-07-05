اليوم السابع
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إطلاق نار على ضابطين بعد "حادث أمنى" فى ولاية فيلادلفيا الأمريكية

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:45 ص
إطلاق نار على ضابطين بعد "حادث أمنى" فى ولاية فيلادلفيا الأمريكية الشرطة الأمريكية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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تعرضا ضابطا شرطة فى ولاية فيلادلفيا الأمريكية لإطلاق نار بعد "حادث أمنى" بالقرب من طريق بنيامين فرانكلين باركواى، بينما كان الآلاف يستمتعون بحفل موسيقى وعرض للألعاب النارية بمناسبة يوم الاستقلال، حسبما قال مسئولون أمريكيون.

وأفادت سلطات الطوارئ بوقوع "حادث أمنى على طريق بنيامين فرانكلين باركواي". وقالت قناة "إن.بي.سي فيلادلفيا" إن اثنين من ضباط الشرطة تعرّضا لإطلاق نار.

يذكر أنه فى اواخر يونيو الماضى أعلنت الشرطة الأمريكية إغلاق مجمع "تايسونز كورنر " التجارى فى ولاية فرجينيا جراء حادث إطلاق نار داخل المبنى.

وأضافت الشرطة في بيان أوردته قناة ( الحرة ) الإخبارية، أن مشاجرة وقعت في المركز التجاري حيث قام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية .

وأشارت الشرطة الأمريكية أن عمليات البحث عن المشتبه بهم لاتزال جارية، ولم تشر إلى وقوع إصابات.

 


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