اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:48 م
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إصابة 5 مواطنين في حادث تصادم بين ميني باص وتروسيكل في الفيوم

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:38 م
إصابة 5 مواطنين في حادث تصادم بين ميني باص وتروسيكل في الفيوم حادث - أرشيفية
الفيوم-رباب الجالي

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أصيب 5 مواطنين، في حادث تصادم، وقع بين ميني باص ودراجة نارية "تروسيكل"، بطريق بني صالح بالفيوم، مساء اليوم، ونقلوا إلى المستشفى الجامعي، لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارا من مستشفى الفيوم الجامعي، بوصول 5 مواطنين مصابين، إثر حادث تصادم بطريق بني صالح، وانتقلت الشرطة وسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.
 
تبين وقوع حادث تصادم بيان سيارة ميني باص رقم 1086، ومركبة تروسيكل تحمل رقم 1906، مساء اليوم، بالطريق، مما أدى لإصابة 5 مواطنين، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفيوم الجامعي، لتلقي العلاج.
 
 

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