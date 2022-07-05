إصابة شاب إثر سقوطه من مصعد برج سكنى بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

أصيب شاب في الثلاثين من عمره، بمدينة الفيوم، باشتباه إصابة بالعمود الفقري، إثر سقوطه من مصعد برج سكني، مساء اليوم، ونُقل إلى المستشفى العام، لتلقى العلاج.

كان مدير أمن الفيوم تلقى إخطارا من مستشفى الفيوم العام، بوصول شاب يدعى (عبد الرحمن محمد.م.ع - 35 سنة)، مقيم بأحد الأبراج السكنية، خلف شركة الغاز بمنطقة المسلة، مصاب باشتباه إصابة بالعمود الفقرى، إثر سقوطه من المصعد، ونقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى، لتلقى العلاج وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.