اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 02:21 م
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إصابة رئيس محكمة بالفيوم فى حادث انقلاب سيارته على الطريق الأوسطى

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 01:33 م
إصابة رئيس محكمة بالفيوم فى حادث انقلاب سيارته على الطريق الأوسطى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أصيب رئيس محكمة بالفيوم في حادث أعلى الطريق الدائري الأوسطي نطاق محافظة الجيزة، بسبب انقلاب سيارته نتيجة لاختلال عجلة القيادة بيده، ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا بوقوع حادث أعلى الطريق الأوسطى أمام نزلة الفيوم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان، وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكى اتجاه مدينة 6 أكتوبر تقل المستشار "محمد .ك.ا" 45 سنة رئيس محكمة بالفيوم، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد.

 

وأفاد التقرير الطبي المبدئي بإصابته بخلع بالكتف الأيسر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

 


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