إصابة رئيس محكمة بالفيوم فى حادث انقلاب سيارته على الطريق الأوسطى

كتب عبد الله محمود

أصيب رئيس محكمة بالفيوم في حادث أعلى الطريق الدائري الأوسطي نطاق محافظة الجيزة، بسبب انقلاب سيارته نتيجة لاختلال عجلة القيادة بيده، ونقلته سيارة إسعاف إلى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا بوقوع حادث أعلى الطريق الأوسطى أمام نزلة الفيوم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان، وتبين بالفحص انقلاب سيارة ملاكى اتجاه مدينة 6 أكتوبر تقل المستشار "محمد .ك.ا" 45 سنة رئيس محكمة بالفيوم، وتم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد.

وأفاد التقرير الطبي المبدئي بإصابته بخلع بالكتف الأيسر، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.