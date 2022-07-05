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أمريكا وحلفاء لها يطالبون الاتحادات الرياضية الدولية بإيقاف روسيا وبيلاروسيا

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 06:36 م
أمريكا وحلفاء لها يطالبون الاتحادات الرياضية الدولية بإيقاف روسيا وبيلاروسيا الحرب الأوكرانية الروسية
كتب أحمد عرفة

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طالبت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء لها، الاتحادات الرياضية الدولية بإيقاف روسيا وبيلاروسيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

كما طالبت الولايات المتحدة الأمريكية، بمنع بث المنافسات الرياضية في روسيا وبيلاروسيا.

 

وفى وقت سابق، قُتل شخص وأصيب سبعة آخرون جراء القصف المكثف الذي شنته القوات الروسية على مدينة سلافيانسك.

 

وقال رئيس الإدارة العسكرية والمدنية لمدينة سلافيانسك فاديم لياخ، وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الثلاثاء: "وفقًا للبيانات الأولية، أدى القصف المكثف للمدينة اليوم إلى مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين وبسبب الغارات، اشتعلت النيران في السوق المركزي".

 

وأفاد بأن العديد من الأحياء تضررت نتيجة القصف الروسية، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تحديد مدى الضرر.


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