اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يوليه 2022 07:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أستاذ أوبئة: مصر لديها مخزون استراتيجى جيد من الدواء وتتجه لصناعة الأدوية المعقدة

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 06:24 م
أستاذ أوبئة: مصر لديها مخزون استراتيجى جيد من الدواء وتتجه لصناعة الأدوية المعقدة إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأدوية
إبراهيم حسان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأدوية، إن تخزين احتياطى استراتيجى من الدواء فى الدول فى ظل الأزمات الاقتصادية وبقاء جائحة كورونا، أمر غاية فى الأهمية، ومصر تعتبر من أكبر المصدرين للأدوية فى الفترة الأخيرة.
 
 
أضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، عبر قناة dmc، أن مصر صنعت كل أدوية كورونا محليا بواسطة العديد من الشركات الوطنية، والأدوية الوحيدة التي لا تنتج حاليا في مصر هي الأدوية البيولوجية أو كبيرة الحجم، رغم ذلك تهتم مصر بصناعة هذه الأدوية المعقدة مستقبلا، لتوفير الأدوية للمصريين بأسعار أقل بجانب توفير ربح للدولة من تصدير الأدوية للدول الأفريقية.
 
 
وأوضح الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم انتشار الأدوية، أن مصر في طريقها لإبرام تعاون مع أكبر مصنع في العالم للأدوية البيولوجية أو المعقدة لتوطين هذه الصناعة محليا، مضيفا: "من المهم أن يكون لدينا تصنيع وبأسعار قليلة، ومصر لديها أقل سعر للدواء فى أفريقيا، وصناعة الدواء ثانى أكبر تجارة بعد تجارة السلاح على مستوى العالم".
 
 
وعن أوضاع كورونا عالميا، أشار إلى أن الموجة الخامسة لن تكون الأخيرة، وبدأت الموجة السادسة على مستوى العالم منذ شهر تقريبا، كما بدأت الموجة السادسة في مصر ولكن مع النسبة الكبيرة في التطعيم معدلات الإصابة ليست مرتفعة ومن الجيد أن وضع كورونا في مصر لا يتطلب دخول مستشفيات جراء الإصابات الضعيفة.

اسلام عنان

تجارة الادوية

تصنيع الادوية

توطين صناعة الدواء

اخبار التليفزيون



الموضوعات المتعلقة

التعليم العالى: مصر تُنتج حوالى 80% من احتياجات السوق المحلى من الدواء

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:18 ص

هل يوجد علاج للبهاق؟.. ​هيئة الدواء المصرية تكشف الحقيقة

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 09:00 ص

الزراعة: التفتيش على 1400 مركز بيع وتداول أدوية بيطرية خلال 6 شهور

الإثنين، 04 يوليه 2022 04:15 م

هيئة الدواء توقع بروتوكول تعاون مع الرعاية الصحية لتعزيز الاستفادة من خدمات الهيئتين

الإثنين، 04 يوليه 2022 02:47 م

هيئة الدواء تكشف طرق إيقاف نزيف الدم من الأنف.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 04 يوليه 2022 01:10 م

الصحة: الدولة أنفقت 27 مليار جنيه على تطوير المستشفيات وشراء أدوية كورونا

الأحد، 03 يوليه 2022 03:50 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة