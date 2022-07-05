أردنى يقتل طفلتيه ويدفنهما فى محيط منزل.. وشخص يطعن زوجته فى الكرك

كتب: أحمد جمعة

ألقت الأجهزة الأمنية الأردنية، القبض على شخص أقدم على قتل طفلتيه ودفنهما فى محيط منزله فى لواء الرمثا.

وقال المتحدث الإعلامي باسم مديرية الأمن العام في الأردن العقيد عامر السرطاوى، إن معلومات وردت مساء الإثنين لمديرية شرطة لواء مدينة الرمثا من إحدى السيدات من جنسية عربية بقيام طليقها، ويقطن في لواء الرمثا بتعنيف ابنائها الأربعة وضربهم بشكل مستمر، وأنها تخشى على حياتهم.

وأضاف أنه فور تلقى تلك المعلومات تم التحرك للمكان، وضبط ذلك الشخص وبالبحث عن أبنائه الأربعة وجد اثنان منهم فقط داخل المنزل (حدث وفتاة)، وبالاستماع لأقوالهما أكدا قيام والدهما بضربهم باستمرار، وأنه خلال الأيام السابقة تسبب بقتل شقيقتيهما (9 ،12) عاما، بعد ضربهما بعنف بواسطة (عصا) ودفنهما بمحيط المنزل.

بالتحقيق مع ذلك الشخص اعترف أنه قبل 10 أيام قام بضرب إحدى بناته بواسطة عصا مما أدى إلى وفاتها وقام بدفنها في محيط المنزل، فيما قام بعد ذلك بأيام بضرب الاخرى والتي توفيت كذلك نتيجة الضرب وقام بإلقائها داخل حفرة بجانب المنزل.

وأكد المتحدث الإعلامي، أنه جرى على الفور إخبار المدعى العام والطبيب الشرعي واستدعائهما وإخراج جثتي الطفلتين وتحويلهما للطب الشرعي، فيما أُرسل الطفلان الآخران للمستشفى للكشف عنهما ومتابعة حالتهم الصحية والنفسية، وما زال التحقيق جارياً.

بدأت القصة عندما ذهبت سيدة تحمل جنسية دولة عربية إلى الأمن العام الأردني، وأخبرتهم بأنها تخشى على حياة أطفالها الأربعة الذين يتواجدون عند والدهم في لواء الرمثا بمحافظة إربد شمالي الأردن حيث يعاني من أمراض نفسية.

في سياق آخر، قال مصدر أمني أردني إن أحد الأشخاص أقدم على طعن زوجته الاثنين، أمام محكمة الكرك الشرعية في المملكة، مؤكدا أنه تم إسعاف الزوجة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتمكن رجال الأمن من إلقاء القبض على الزوج والتحقيق جار.