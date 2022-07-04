6 طرق لتقليل أعراض الخرف.. أبرزها تناول الأوميجا 3 وممارسة الرياضة

كتبت ميرفت رشاد

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعاني 55 مليون شخص في جميع أنحاء العالم من الخرف، وهو متلازمة يحدث فيها تدهور في الوظيفة الإدراكية يتجاوز ما يمكن توقعه من العواقب المعتادة للشيخوخة البيولوجية، تسبب خلايا الدماغ التالفة الخرف وسيؤثر على طريقة تفكير الشخص وتصرفه، على الرغم من عدم وجود علاج للخرف ، إلا أن هناك طرقًا للمساعدة في تقليل الأعراض، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

من هو المعرض لخطر الإصابة بالخرف ولماذا؟

إن أفضل مؤشر على الخرف المستقبلي (بالإضافة إلى العمر) قد يكون زيادة مقاومة الأنسولين التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السكري، ولهذا السبب يعتبر العديد من أطباء الأعصاب مرض الزهايمر" داء السكري من النوع 3 "، عامل خطر آخر هو الطفرة الجينية في جين ApoE الذي يجعل من الصعب نقل أحماض أوميجا 3 الدهنية إلى الدماغ.

تقليل مقاومة الأنسولين

أول علامة على زيادة مقاومة الأنسولين هي زيادة الوزن وبالتالي ، فإن فقدان الدهون الزائدة في الجسم والتخلص منها هو مهمة أساسية، اتباع نظام غذائي مقيد بالسعرات الحرارية ومضاد للالتهابات وغني بالفواكه والخضروات يعد أمرًا جيدًا.

احصل على أوميجا 3

يجب تناول حوالي 3 جرام (3000 مجم) من أحماض أوميجا 3 الدهنية هي اللبنات الأساسية من الهرمونات القوية (ريزولفين) التي تقلل الالتهاب في الدماغ والأعضاء الأخرى.

ممارسة الرياضة

التمارين المفتاح الرئيسي لعملية التمثيل الغذائي (AMPK) التي تقلل من مقاومة الأنسولين، تنص مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على أن "النشاط البدني هو أي شيء يحرك جسمك، يحتاج البالغون كل أسبوع إلى 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل الشدة ويومين من نشاط تقوية العضلات ، وفقًا لإرشادات النشاط البدني الحالية للأمريكيين ، نعلم أن 150 دقيقة من النشاط البدني أسبوعيًا تبدو كثيرة ، ولكن ليس عليك القيام بكل ذلك مرة واحدة، يمكن أن تكون 30 دقيقة في اليوم ، 5 أيام في الأسبوع، يمكنك توزيع نشاطك خلال الأسبوع و تقسيمها إلى أجزاء أصغر من الوقت.

حافظ على الممارسات المعرفية مثل القراءة

القراءة بدلاً من المشاهدة السلبية تسبب تحسنًا معرفيًا، وهذا ينطبق بشكل خاص على الموضوعات الجديدة بالنسبة لك.

الحد من التوتر

التوتر يزيد من هرمون الكورتيزول والذي بدوره يزيد من مقاومة الأنسولين، أي نوع من أنشطة الحد من التوتر مفيد للدماغ.

النظام الغذائي المضاد للالتهابات

قالت ليزا ريتشاردز، أخصائية التغذية إن النظام الغذائي له تأثير أكبر على صحة الدماغ ، فيجب التركيز على الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية هي إحدى طرق المساعدة في صحة الدماغ، عن طريق تقليل الالتهابات في الجسم وزيادة كمية المركبات النباتية المستهلكة ، يمكنك منع وتقليل الأضرار التأكسدية التي تسببها الجذور الحرة، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى تأثير مضادات الأكسدة التي تحدثها هذه المركبات النباتية على الخلايا يمكن للدهون الصحية مثل تلك الموجودة في البروتينات الخالية من الدهون والمصادر النباتية أن تساعد في تقليل الالتهاب بينما تغذي الدماغ في نفس الوقت بنوع الدهون التي تفيده أكثر.