186.7 مليون دولار قيمة الصادرات الزراعية بالإسماعيلية

صرح اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية فى بيان صادر عن المحافظة، أنه خلال النصف الأول من العام الحالى 2022، بلغ حجم صادرات محافظة الإسماعيلية من المحاصيل الزراعية ما يقرب من 32.6 مليون طن من الخضر والفواكه والمحاصيل الحقلية والنباتات العطرية والطبية بقيمة اجمالية حوالى 186.7 مليون دولار.

وأشار المهندس إسماعيل العطار وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، إلى أنه خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2022 قد بلغت نسبة ما تم تصديره من الخضر نحو 2685 طن بقيمة مالية تصل إلى 13.05 مليون دولار كما بلغت نسبة ما تم تصديره من الفاكهة حوالى 1.54 مليون طن بقيمة 142.1 مليون دولار، وتم تصدير محاصيل حقلية تصل بقيمة تجاوزت 31.5 مليون دولار.

وأشار الدكتور فتحى محروس مدير عام التسويق أنه تم تصدير تلك المحاصيل الزراعية إلى عددا من الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبى.

كما بلغ عدد الشهادات التصديرية التى صدرت خلال النصف الاول من العام الحالى نحو 3148 شهادة.

فيما بلغت إجمالى الشهادات خلال شهر يونيو فقط 189 شهادة.