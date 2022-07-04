اليوم السابع
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الإثنين، 04 يوليه 2022 04:07 م
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وكيل تعليم الغربية يكرم بطلة منتخب مصر فى الكونغ فو

الإثنين، 04 يوليه 2022 03:30 م
وكيل تعليم الغربية يكرم بطلة منتخب مصر فى الكونغ فو التكريم
الغربية عادل ضرة

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كرم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، الطالبة شروق فوزى محمد محمود وهبة، الصف الأول الثانوى بمدرسة المحلة الثانوية بنات، إدارة غرب المحلة التعليمية، والتى حققت انتصاراً عظيماً فى المجال الرياضي، حيث حققت بطلة منتخب مصر فوزاً عظيماً بحصولها على بطولة أفريقيا والميدالية الذهبية فى لعبة الكونغ فو

وهنأ وكيل الوزارة بطلة مصر على الفوز المتميز، متمنياً لها دوام التوفيق والنجاح ومزيداً من الانتصارات.

حضر التكريم بمكتب وكيل الوزارة، صبرى الدسوقي، وكيل المديرية، السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، ووالد بطلة منتخب مصر للكونغ فو.


محافظة الغربية

وكيل تعليم الغربية

متتخب مصر للوكونغ فو

طنطا



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