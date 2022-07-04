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وزير خارجية روسيا: لن نسمح بسيطرة حلف الناتو على الحبوب الأوكرانية

الإثنين، 04 يوليه 2022 04:51 م
وزير خارجية روسيا: لن نسمح بسيطرة حلف الناتو على الحبوب الأوكرانية لافروف وزير خارجية روسيا
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الخارجية الروسية، سيرجى لافروف، إن بلاده لن تسمح بسيطرة حلف الناتو على الحبوب الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف سيرجى لافروف، أن نقل الحبوب مستمر لكن العقوبات تعرقل وصول الشحنات لوجهاتها.

وفى وقت سابق أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن موسكو سترد بالمثل على قيام بلغاريا بطرد 70 دبلوماسيا روسيا، مشيرا إلى أنه فى الظروف الحالية لا تستطيع السفارة الروسية فى بلغاريا العمل بشكل طبيعى.

وقال لافروف -حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، اليوم الاثنين، إنه "وفقا لتقدير وزارة الخارجية، فإن السفارة غير قادرة على مواصلة العمل بشكل طبيعي في الوقت الحالي، بطبيعة الحال، سنرد بالمثل على زملائنا البلغاريين".

وعزا لافروف قرار طرد الدبلوماسيين الروس إلى ضغط واشنطن على صوفيا، مضيفا أن واشنطن تهدف إلى محو الذاكرة التاريخية عند البلغار، وتدمير أسس العلاقات مع روسيا التي تم ترسيخها في النضال المشترك من أجل الاستقلال، وفي العديد من المواقف الأخرى، بما في ذلك التاريخ الحديث.

 

 

 


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