اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وزيرة خارجية بريطانيا تدعو إلى "خطة مارشال" جديدة لإعادة بناء أوكرانيا

الإثنين، 04 يوليه 2022 05:51 م
وزيرة خارجية بريطانيا تدعو إلى "خطة مارشال" جديدة لإعادة بناء أوكرانيا وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس
أ ش أ

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قالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس "إن المملكة المتحدة كانت حازمة في دعمها لوحدة الأراضي الأوكرانية، وستواصل قيادة الدعم من أجل خطة إعادة إعمار وتطوير أوكرانيا". 


وأضافت تروس - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الاثنين، خلال مؤتمر تعافي أوكرانيا الذي تستضيفه مدينة "لوجانو" السويسرية - "يحتاج هذا إلى خطة مارشال جديدة من أجل أوكرانيا".


و"خطة مارشال" هي برنامج مساعدة أمريكي لإعادة بناء أوروبا في أعقاب الحرب العالمية الثانية.


وشددت على أن الخطة تحتاج إلى تحرك أوكرانيا بنفسها، متابعة: "سنشجع على الاستثمار الفوري وعلى دفع النمو الاقتصادي لأنه أمر ضروري أن نعيد الاقتصاد الأوكراني للعمل". 


 


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