اليوم السابع
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الإثنين، 04 يوليه 2022 12:19 ص
أكرم القصاص
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وزيرا خارجية روسيا وفنزويلا يبحثان آفاق التعاون في العديد من المجالات

الإثنين، 04 يوليه 2022 12:00 ص
وزيرا خارجية روسيا وفنزويلا يبحثان آفاق التعاون في العديد من المجالات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

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يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الفنزويلي كارلوس فاريا الاثنين لمناقشة آفاق التعاون متبادل المنفعة في مجموعة واسعة من المجالات .


وذكرت وزارة الخارجية الروسية  في بيان، حسب ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الأحد أن الوزيرين يخططان لمناقشة أحدث القضايا على جدول الأعمال الثنائي وآفاق التعاون متبادل المنفعة في مجموعة واسعة من المجالات وخطوات لتعزيز تنسيق السياسة الخارجية للبلدين في منصات متعددة الأطراف، بما في ذلك في إطار مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة .


وتستغرق زيارة فاريا الرسمية إلى روسيا يومين حتى 5 يوليو الجاري، على أن يلتقي لافروف غدا لمناقشة أيضا الوضع في فنزويلا وما حولها.
وبحسب بيان الخارجية الروسية، "يعتزم الجانب الروسي مواصلة تقديم الدعم الشامل للفنزويليين حكومة وشعبا في الدفاع عن السيادة الوطنية وحرية اختيار مسار تنميته".


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سيرجي لافروف

روسيا وفنزويلا



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