والدة شيماء جمال: زوجها غدر بها بعد سنوات من الإخلاص عاشتها معه

كتب عبد الله محمود ـ محمد أبو ضيف

قالت والدة الإعلامية شيماء جمال، إنه لا مبرر لقتلها بهذه الطريقة الوحشية، بعد عدة سنوات عاشتهم الضحية برفقة زوجها بإخلاص، مؤكده أنها لم تتحدث مؤخرا معها عن أي مشاكل بينهما.

وأضافت والدة القتيلة في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن المتهم غدر ببنتها وقتلها في ريعان شبابها وأدخل الحزن قلوبهم.

وأعلنت أسرة الإعلامية شيماء جمال أداء صلاة الجنازة عليها اليوم بمسجد السيدة نفيسة تمهيدا لدفنها، وذلك بعد استلام جثمانها، حيث انتهت مصلحة الطب الشرعى من مطابقة البصمة الوراثية للإعلامية شيماء جمال، مع البصمة الوراثية المأخوذة من والدتها، وصرحت بدفن المجنى عليها.

وقالت مها أبو بكر المحامية، إنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة على المتوفية، بمسجد السيدة نفيسة، وتابعت أن والدتها متواجدة من التاسعة صباحا في مصلحة الطب الشرعي لمرافقة الجثمان حتي مثواها الأخير.

أصدرت النيابة العامة تصريح بدفن جثة الإعلامية شيماء جمال بعد الانتهاء من إجراء التشريح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتسليم الجثمان لأسرتها وإنهاء إجراءات الدفن.