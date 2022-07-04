ندوات وأنشطة رياضية وفنية وثقافية بمراكز شباب كفر الشيخ احتفالاً بذكرى 30 يونيو

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز الشباب بقرى ومدن محافظة كفر الشيخ، احتفالات بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، بحضور عدد من المواطنين على مختلف أعمارهم، بتنفيذ البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية على مدار اليوم وإذاعة الأغاني الوطنية في جميع مراكز الشباب، وعقد ندوات عن ثورة 30 يونيو، بعنوان يونيو إرادة شعب حماها الجيش، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أكد الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن ثورة 30 يونيو تعد نقطة انطلاق مسيرة التنمية في مصر ، وأصبحت عيداً قومياً يحتفل به المصريين ، مشيراً إلى متابعة المديرية لتنفيذ الفعاليات وفتح أبواب مراكز شباب المحافظة أمام المواطنين ابتهاجاً بذكرى الثورة ورفع درجة الاستعداد والمتابعة على مدار الاحتفال، جاء ذلك برعاية الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وأشرف عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب.



الاحتفال بثورة 30 يونيو



انشطة متعددة بمراكز الشباب



ممارسة الالعاب الرياضية



ممارسة كرة القدم